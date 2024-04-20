Навіщо Кремль продовжує брехати про підготовку до захоплення Харкова — пояснення аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо Кремль продовжує брехати про підготовку до захоплення Харкова — пояснення аналітика

Знищені танки армії РФ
Джерело:  online.ua

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, кремлівська пропаганда продовжує усіляко підтримувати ІПСО про нібито наступ окупаційної армії РФ на Харків. 

Чи є в Росії реальні ресурси для наступу на Харків

Коваленко зазначає, що наразі ударних угруповань російських окупантів на кордоні із Харківською областю не має.

Комбінуючи між собою удари по енергетичній інфраструктурі, цивільним об'єктам і поширення панічних інформаційних хвиль, росіяни частково досягли своєї мети, але загалом — ні. Тепер же, та частина, що піддалася впливу минулого разу, опиняється під впливом панічних флюїдів у зв'язку з формуванням окупантами групи військ "Північ". Тієї самої, що розміщуватиметься біля кордону, зокрема і з Харківською областю, — пояснює аналітик.

Він підкреслив, що угруповання окупаційної армії РФ "Північ" третій рік поспіль перебуває поблизу кордону із Харківською, Сумською та Чернігівською областями.

Що відомо про групу військ армії РФ “Північ”

Він зазначив, що ця об’єднана група військ виконує функції з прикриття кордону.

Потенціал групи військ "Північ":

  • особовий склад — близько 49,5 тис осіб;

  • танки — близько 400;

  • ББМ — близько 900;

  • ствольна артилерія — близько 1 тис;

  • РСЗВ — понад 100.

М'яко кажучи, угруповання і близько не те, щоб починати наступ на Харків або Суми. Так, це дещо більший склад, ніж місяць тому, але це все зосереджено вздовж кордону протяжністю понад 750 км. У перспективі вона може бути посилена ще додатково підрозділами, які зараз формуються в РФ, але загалом, у нинішньому вигляді і тим, що цю ГВ може доповнити, її склад недостатній для проведення загальновійськових операцій, — підкреслив Коваленко.

Він зазначив, що підрозділи ГВ "Північ" можуть використовуватись як ДРГ.

Вони обстрілюють прикордонні райони України, здійснюють спроби проникнення в райони поблизу кордону, напади на підрозділи українських прикордонників, рейди в прикордонні села, встановлення мін і фугасів.

Аналітик припустив, що російські окупанти можуть вдатись до імітації наступу на Харків.

Російські війська спробують відвернути увагу Сил оборони України від ключових завдань на фронті. Ймовірно, метою РФ стане Харків. Тут армія РФ спробує провести диверсійні дії відволікаючого характеру, — не виключає Коваленко.

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