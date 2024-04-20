Навіщо Кремль продовжує брехати про підготовку до захоплення Харкова — пояснення аналітика

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, кремлівська пропаганда продовжує усіляко підтримувати ІПСО про нібито наступ окупаційної армії РФ на Харків.
Чи є в Росії реальні ресурси для наступу на Харків
Коваленко зазначає, що наразі ударних угруповань російських окупантів на кордоні із Харківською областю не має.
Він підкреслив, що угруповання окупаційної армії РФ "Північ" третій рік поспіль перебуває поблизу кордону із Харківською, Сумською та Чернігівською областями.
Що відомо про групу військ армії РФ “Північ”
Він зазначив, що ця об’єднана група військ виконує функції з прикриття кордону.
Потенціал групи військ "Північ":
особовий склад — близько 49,5 тис осіб;
танки — близько 400;
ББМ — близько 900;
ствольна артилерія — близько 1 тис;
РСЗВ — понад 100.
Він зазначив, що підрозділи ГВ "Північ" можуть використовуватись як ДРГ.
Вони обстрілюють прикордонні райони України, здійснюють спроби проникнення в райони поблизу кордону, напади на підрозділи українських прикордонників, рейди в прикордонні села, встановлення мін і фугасів.
Аналітик припустив, що російські окупанти можуть вдатись до імітації наступу на Харків.
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