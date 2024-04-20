Навіщо Кремль продовжує брехати про підготовку до захоплення Харкова — пояснення аналітика

М'яко кажучи, угруповання і близько не те, щоб починати наступ на Харків або Суми. Так, це дещо більший склад, ніж місяць тому, але це все зосереджено вздовж кордону протяжністю понад 750 км. У перспективі вона може бути посилена ще додатково підрозділами, які зараз формуються в РФ, але загалом, у нинішньому вигляді і тим, що цю ГВ може доповнити, її склад недостатній для проведення загальновійськових операцій, — підкреслив Коваленко.