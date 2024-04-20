Зачем Кремль продолжает лгать о подготовке к захвату Харькова — объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем Кремль продолжает лгать о подготовке к захвату Харькова — объяснение аналитика

Уничтоженные танки армии РФ
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Источник:  online.ua

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, кремлевская пропаганда продолжает всячески поддерживать ИПСО о якобы наступлении оккупационной армии РФ на Харьков.

Есть ли у России реальные ресурсы для наступления на Харьков

Коваленко отмечает, что в настоящее время ударных группировок российских оккупантов на границе с Харьковской областью нет.

Комбинируя между собой удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам и распространение панических информационных волн, россияне частично достигли своей цели, но в целом нет. Теперь же та, которая подверглась влиянию в прошлый раз, оказывается под влиянием панических флюидов в связи с формированием оккупантами группы войск "Север". Той самой, которая будет размещаться у границы, в том числе и с Харьковской областью, — объясняет аналитик.

Он подчеркнул, что группировка оккупационной армии РФ "Север" третий год подряд находится вблизи границы с Харьковской, Сумской и Черниговской областями.

Что известно о группе войск армии РФ "Север"

Он отметил, что эта объединенная группа войск выполняет функции по прикрытию границы.

Потенциал группы войск "Север":

  • личный состав — около 49,5 тыс человек;

  • танки — около 400;

  • ББМ — около 900;

  • ствольная артиллерия — около 1 тыс;

  • РСЗО — свыше 100.

Мягко говоря, группировка и близко не то, чтобы начинать наступление на Харьков или Сумы. Да, это несколько больший состав, чем месяц назад, но это все сосредоточено вдоль границы протяженностью более 750 км. В перспективе она может быть усилена еще дополнительно подразделениями, которые сейчас формируются в РФ, но в целом в нынешнем виде и тем, что эта ГС может дополнить, ее состав недостаточен для проведения общевойсковых операций, — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что подразделения ГВ "Север" могут использоваться как ДРГ.

Они обстреливают приграничные районы Украины, предпринимают попытки проникновения в районы вблизи границы, нападения на подразделения украинских пограничников, рейды в приграничные села, установку мин и фугасов.

Аналитик предположил, что российские оккупанты могут прибегнуть к имитации наступления на Харьков.

Российские войска попытаются отвлечь Сил обороны Украины от ключевых задач на фронте. Вероятно, целью РФ станет Харьков. Здесь армия РФ попытается провести диверсионные действия отвлекающего характера, — не исключает Коваленко.

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