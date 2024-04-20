По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, кремлевская пропаганда продолжает всячески поддерживать ИПСО о якобы наступлении оккупационной армии РФ на Харьков.
Есть ли у России реальные ресурсы для наступления на Харьков
Коваленко отмечает, что в настоящее время ударных группировок российских оккупантов на границе с Харьковской областью нет.
Он подчеркнул, что группировка оккупационной армии РФ "Север" третий год подряд находится вблизи границы с Харьковской, Сумской и Черниговской областями.
Что известно о группе войск армии РФ "Север"
Он отметил, что эта объединенная группа войск выполняет функции по прикрытию границы.
Потенциал группы войск "Север":
личный состав — около 49,5 тыс человек;
танки — около 400;
ББМ — около 900;
ствольная артиллерия — около 1 тыс;
РСЗО — свыше 100.
Он отметил, что подразделения ГВ "Север" могут использоваться как ДРГ.
Они обстреливают приграничные районы Украины, предпринимают попытки проникновения в районы вблизи границы, нападения на подразделения украинских пограничников, рейды в приграничные села, установку мин и фугасов.
Аналитик предположил, что российские оккупанты могут прибегнуть к имитации наступления на Харьков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-