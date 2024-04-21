Армія РФ ударила по Харкову. Є постраждалий

Російські військові ударили по Харкову ракетами

Ввечері у неділю, 21 квітня, у Харкові пролунав гучний вибух. Повідомляється, що внаслідок російського обстрілу постраждала людина.

О 20:16 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про ракетну небезпеку для області.

Вже о 20:27 начальник Харківського гарнізону та сил оборони міста Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі попередив про ризик ударів російськими керованими авіаційними бомбами.

Згодом харківський міський голова Ігор Терехов написав, що, за попередніми даними, вибух пролунав на околиці Харкова. Внаслідок російського обстрілу постраждав цивільний - його ноги поранено уламками.

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували.

Профільні служби перевіряють місця влучань.

Удари РФ по Харкову

Місто від початку повномасштабної війни перебуває під російськими обстрілами. Під час останніх масованих атак загарбники зруйнували майже всю критичну енергоінфраструктуру Харкова.

У нещодавньому інтерв'ю міський голова казав, що у разі більшої затримки американської допомоги Харків ризикує перетворитися на друге Алеппо. Поширити

Терехов сказав, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі застряг в Конгресі , має «вирішальне значення для нас» і закликав Захід знову зосередитися на війні.