Армия РФ ударила по Харькову. Есть пострадавший

Российские военные ударили по Харькову ракетами

Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Харькове раздался громкий взрыв. Сообщается, что в результате российских обстрелов пострадал человек.

В 20:16 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о ракетной опасности для области.

Уже в 20.27 начальник Харьковского гарнизона и сил обороны города Сергей Мельник в своем Telegram-канале предупредил о риске ударов российскими управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии харьковский городской голова Игорь Терехов написал, что, по предварительным данным, взрыв прогремел на окраине Харькова. В результате российского обстрела пострадал гражданский — его ноги ранены обломками.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов добавил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали.

Профильные службы проверяют места попадания.

Удары РФ по Харькову

Город с самого начала полномасштабной войны находится под русскими обстрелами. Во время последних массированных атак захватчики разрушили почти всю критическую энергоинфраструктуру Харькова.

В недавнем интервью городской голова говорил, что в случае большей задержки американской помощи Харьков рискует превратиться во второе Алеппо. Поделиться

Терехов сказал, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, который сейчас застрял в Конгрессе, имеет «решительное значение для нас» и призвал Запад снова сосредоточиться на войне.