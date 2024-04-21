Армия РФ ударила по Харькову. Есть пострадавший

Россия снова атаковала Харьков. Ранен 19-летний парень.
Российские военные ударили по Харькову ракетами
Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Харькове раздался громкий взрыв. Сообщается, что в результате российских обстрелов пострадал человек.
В 20:16 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о ракетной опасности для области.
Уже в 20.27 начальник Харьковского гарнизона и сил обороны города Сергей Мельник в своем Telegram-канале предупредил о риске ударов российскими управляемыми авиационными бомбами.
Впоследствии харьковский городской голова Игорь Терехов написал, что, по предварительным данным, взрыв прогремел на окраине Харькова. В результате российского обстрела пострадал гражданский — его ноги ранены обломками.
Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов добавил, что пострадавшему 19 лет. Его госпитализировали.
Профильные службы проверяют места попадания.
Удары РФ по Харькову
Город с самого начала полномасштабной войны находится под русскими обстрелами. Во время последних массированных атак захватчики разрушили почти всю критическую энергоинфраструктуру Харькова.
Терехов сказал, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, который сейчас застрял в Конгрессе, имеет «решительное значение для нас» и призвал Запад снова сосредоточиться на войне.
Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-