Оккупационная армия РФ днем, 22 апреля, атаковала Харьков и повредила телевизионную башню в городе.
Что известно о последствиях очередной атаки армии РФ на Харьков
По словам мэра города Игоря Терехова и представителей полиции, сначала в Харькове раздался громкий взрыв.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские военные преступники попали в телевизионную башню в Харькове.
Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, потому жертв среди людей нет. Однако есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
Что известно о последствиях последних атак армии по Харьковской области
По информации Синегубова, в течение понедельника, 22 апреля, преступная армия РФ наносила ракетные удары по Харькову и повлекла ранения гражданских.
Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиационные обстрелы подвергся Харькову.
21 апреля 15:31 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом.
За прошедшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
В течение суток в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 11,85 га территории, уничтожили 127 взрывоопасных предметов.
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