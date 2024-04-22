Армия РФ повредила телевизионную башню в Харькове
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ повредила телевизионную башню в Харькове

Армия РФ атакует Харьков
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Источник:  online.ua

Оккупационная армия РФ днем, 22 апреля, атаковала Харьков и повредила телевизионную башню в городе.

Что известно о последствиях очередной атаки армии РФ на Харьков

По словам мэра города Игоря Терехова и представителей полиции, сначала в Харькове раздался громкий взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские военные преступники попали в телевизионную башню в Харькове.

Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, потому жертв среди людей нет. Однако есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Еще раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации, — отметил Синегубов.

Что известно о последствиях последних атак армии по Харьковской области

По информации Синегубова, в течение понедельника, 22 апреля, преступная армия РФ наносила ракетные удары по Харькову и повлекла ранения гражданских.

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиационные обстрелы подвергся Харькову.

21 апреля 15:31 в г. Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом.

За прошедшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

В течение суток в Харьковской области возведенные группы взрывотехников провели разминирование 11,85 га территории, уничтожили 127 взрывоопасных предметов.

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