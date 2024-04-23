Армия РФ ударила по телебашне в Харькове ракетой Х-59 — Что известно о последствиях атаки

В результате удара РФ 22 апреля по телебашне в Харькове, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Какие последствия попадания РФ по телевизионной башне в Харькове

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг попал по телебашне ракетой Х-59. Общая высота конструкции составляла 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров.

Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.

Синегубов отметил, что харьковчане могут подключить:

кабельное;

спутниковое ТВ.

Также в регионе продолжают работу радио, Интернет, мобильная связь.

Удар по телевышке Харькова

22 апреля Россия атаковала ракетой телебашню Харькова. Как позже рассказали в областной прокуратуре, россияне применили при ударе управляемую авиационную ракету Х-59.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вражеский удар был попыткой ограничить город до связи и информации.

Он отметил, что сейчас наша страна нуждается в усилении противовоздушной обороны и приветствовал усилия партнеров, желающих помочь Украине с этим вопросом.

Кроме этого по информации Синегубова, в течение 22 апреля преступная армия РФ наносила ракетные удары по Харькову и повлекла ранения гражданских.