Армия РФ ударила по телебашне в Харькове ракетой Х-59 — Что известно о последствиях атаки

В результате удара РФ 22 апреля по телебашне в Харькове, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.
Какие последствия попадания РФ по телевизионной башне в Харькове
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг попал по телебашне ракетой Х-59. Общая высота конструкции составляла 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров.
Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования.
Синегубов отметил, что харьковчане могут подключить:
кабельное;
спутниковое ТВ.
Также в регионе продолжают работу радио, Интернет, мобильная связь.
Удар по телевышке Харькова
22 апреля Россия атаковала ракетой телебашню Харькова. Как позже рассказали в областной прокуратуре, россияне применили при ударе управляемую авиационную ракету Х-59.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вражеский удар был попыткой ограничить город до связи и информации.
Он отметил, что сейчас наша страна нуждается в усилении противовоздушной обороны и приветствовал усилия партнеров, желающих помочь Украине с этим вопросом.
Кроме этого по информации Синегубова, в течение 22 апреля преступная армия РФ наносила ракетные удары по Харькову и повлекла ранения гражданских.
Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиационные обстрелы подвергся Харькову.
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