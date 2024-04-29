Преступная армия РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами КАБ. Пока известно о разрушениях и пострадавших.

Что известно об атаке армии РФ КАБами по Харькову

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, первые взрывы в городе прогремели в 18:10.

В Харькове — серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны, — предупредил мэр города Игорь Терехов. Поделиться

Впоследствии Синегубов проинформировал, что российские оккупанты нанесли удары по Киевскому району.

Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Детали устанавливаются, — отметил глава ОВА. Поделиться

Синегубов сообщил, что кроме Харькова россияне нанесли удары не менее пяти КАБ по другим населенным пунктам Харьковского района. Предварительно там обошлось без пострадавших.

Что известно об атаках армии РФ по Харьковщине в течение 29 апреля

Синегубов отметил, что с начала текущих суток артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационные обстрелы подвергся н.п. Большая Писаревка.

29 апреля 02:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызовое. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом.

20:30 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Байрак. Во дворе взорвался на мины "лепестков" 48-летний мужчина. Направлен в больницу.

15:20 Харьковский р-н., Липецка ТГ., с. Стрелка в результате вражеского обстрела получил ранение 59-летний гражданский мужчина.

10:50 в г. Купянск во время обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний гражданский мужчина.

28 апреля 09:20 в г. Волчанск во время артобстрела повреждены 2 частных дома, а в результате сброса КАБ — частное предприятие.

За прошедшие сутки на Купянском направлении враг 6 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Березовка.

За минувшие сутки на Лиманском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции, в частности, в пределах области, в районе н.п. Копанка, Новосергеевка.