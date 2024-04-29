Армія РФ скинула авіабомби на Харків. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула авіабомби на Харків. Є постраждалі

Наслідки удару армії РФ по Харкову
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Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ атакувала Харків керованими авіабомбами КАБ. Наразі відомо про руйнування та постраждалих. 

Що відомо про атаку армії РФ КАБами по Харкову

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, перші вибухи у місті пролунали о 18:10.

У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні, — попередив мер міста Ігор Терехов.

Згодом Синєгубов поінформував, що російські окупанти завдали ударів по Київському району.

Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються, — зазначив глава ОВА.

Синєгубов повідомив, що окрім Харкова росіяни завдали ударів щонайменше пʼятьома КАБами по інших населених пунктах Харківського району. Попередньо, там обійшлось без постраждалих.

Що відомо про атаки армії РФ по Харківщині протягом 29 квітня

Синєгубов зазначив, що від початку поточної доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка.

  • 29 квітня 02:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

  • 20:30 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Байрак. У подвір'ї підірвався на міни "пелюсток" 48-річний чоловік. Направлений до лікарні.

  • 15:20 Харківський р-н., Липецька ТГ., с. Стрілеча внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік.

  • 10:50 у м. Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік.

  • 28 квітня 09:20 у м. Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове.

За минулу добу на Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції, зокрема в межах області, в районі н.п. Копанка, Новосергіївка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,85 га території, знищили 20 вибухонебезпечних предметів.

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