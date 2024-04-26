Армія РФ атакувала КАБами Харківщину. Постраждало троє дітей

Російські війська 26 квітня атакували місто Дергачі Харківського району, використавши КАБи. Загорівся двоповерховий будинок, постраждали діти.
Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом
Як спочатку повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей.
За даними голови ОВА, дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.
Трохи пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дергачах збільшилася до чотирьох людей.
Хлопчик 4 роки та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.
Що відомо про обстріли Харківщини
Російські війська постійно обстрілюють місто Дергачі Харківської області. Так, наприкінці березня цього року російська армія ракетою вдарила по Дергачах. Внаслідок цього було зруйновано будинки, постраждали четверо людей.
Нагадаємо, у травні 2022 року російські війська також обстріляли Дергачі Харківської області. В результаті одна людина загинула, а ще троє постраждали.
Зазначимо, російські війська останнім часом регулярно використовують КАБи для обстрілів прикордонних регіонів України, у тому числі при атаках на Харків та Суми. Наприклад, на початку квітня у Харкові прогриміли вибухи, мешканців попереджали про пуски КАБів.
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