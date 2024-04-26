Армия РФ атаковала КАБами Харьковщину. Пострадали трое детей
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала КАБами Харьковщину. Пострадали трое детей

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
пожар
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Российские войска 26 апреля атаковали город Дергачи Харьковского района, использовав КАБы. Загорелся двухэтажный дом, пострадали дети.

Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом

Как сначала сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов, в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей.

По данным главы ОВА, девушки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно — управляемыми авиабомбами. В результате удара управляемой авиабомбой является возгорание двухэтажного дома, — добавил Синегубов.

Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.

Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

Что известно об обстрелах Харьковщины

Российские войска постоянно обстреливают город Дергачи Харьковской области. Так, в конце марта этого года российская армия ракетой ударила по Дергачам. В результате были разрушены дома, пострадали четыре человека.

Напомним, в мае 2022 года российские войска также были обстреляны Дергачами Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.

Отметим, что российские войска в последнее время регулярно используют КАБы для обстрелов приграничных регионов Украины, в том числе при атаках на Харьков и Сумы. К примеру, в начале апреля в Харькове прогремели взрывы, жителей предупреждали о пусках КАБов.

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