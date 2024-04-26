Армия РФ атаковала КАБами Харьковщину. Пострадали трое детей

Российские войска 26 апреля атаковали город Дергачи Харьковского района, использовав КАБы. Загорелся двухэтажный дом, пострадали дети.
Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом
Как сначала сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов, в результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей.
По данным главы ОВА, девушки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.
Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.
Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.
Что известно об обстрелах Харьковщины
Российские войска постоянно обстреливают город Дергачи Харьковской области. Так, в конце марта этого года российская армия ракетой ударила по Дергачам. В результате были разрушены дома, пострадали четыре человека.
Напомним, в мае 2022 года российские войска также были обстреляны Дергачами Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.
Отметим, что российские войска в последнее время регулярно используют КАБы для обстрелов приграничных регионов Украины, в том числе при атаках на Харьков и Сумы. К примеру, в начале апреля в Харькове прогремели взрывы, жителей предупреждали о пусках КАБов.
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