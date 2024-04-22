Президент Владимир Зеленский отметил, что повреждение телевизионной башни в Харькове во время одной из последних атак преступной армии РФ по Харькову является попыткой российских окупантов ограничить доступ харьковчан к информации.
Зеленский о последних ударах армии РФ по Харькову
Глава государства подчеркнул, что Харьков и другие города и общины Украины нуждаются в защите с помощью систем ЗРК Patriot.
Что известно о последствиях последних ударов армии РФ по Харькову
Вечером, 22 апреля, в Харькове снова раздавались взрывы во время воздушной тревоги и атак оккупационной армии РФ.
По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники нанесли удары по Харьковскому району города.
По предварительной информации, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала.
В настоящее время идет осмотр мест попаданий профильными службами.
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