Зеленский отреагировал на последние удары армии РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на последние удары армии РФ по Харькову

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что повреждение телевизионной башни в Харькове во время одной из последних атак преступной армии РФ по Харькову является попыткой российских окупантов ограничить доступ харьковчан к информации.

Зеленский о последних ударах армии РФ по Харькову

Российские террористы снова ударили по Харькову — по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Харьков и другие города и общины Украины нуждаются в защите с помощью систем ЗРК Patriot.

И в то же время нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать, и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей, подчеркнул Зеленский.

Что известно о последствиях последних ударов армии РФ по Харькову

Вечером, 22 апреля, в Харькове снова раздавались взрывы во время воздушной тревоги и атак оккупационной армии РФ.

По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские военные преступники нанесли удары по Харьковскому району города.

По предварительной информации, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала.

В настоящее время идет осмотр мест попаданий профильными службами.

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