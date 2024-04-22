Зеленський відреагував на останні удари армії РФ по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на останні удари армії РФ по Харкову

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що пошкодження телевізійної вежі у Харкові під час однієї з останніх атак злочинної армії РФ по Харкову є спробою російських окупантів обмежити доступ харків'ян до інформації. 

Зеленський про останні удари армії РФ по Харкову

Російські терористи знов вдарили по Харкову — по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу, — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Харків та інші міста та громади Україні потребують захисту за допомогою систем ЗРК Patriot.

І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей, — наголосив Зеленський.

Що відомо про наслідки останніх ударів армії РФ по Харкову

Ввечері, 22 квітня, в Харкові знову лунали вибухи під час повітряної тривоги і атак окупаційної армії РФ.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці завдали ударів по Харківському району міста.

За попередньою інформацією, є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.

Наразі триває огляд місць влучань профільними службами.

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