Президент Володимир Зеленський зазначив, що пошкодження телевізійної вежі у Харкові під час однієї з останніх атак злочинної армії РФ по Харкову є спробою російських окупантів обмежити доступ харків'ян до інформації.

Зеленський про останні удари армії РФ по Харкову

Російські терористи знов вдарили по Харкову — по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу, — зазначив президент. Поширити

Глава держави наголосив, що Харків та інші міста та громади Україні потребують захисту за допомогою систем ЗРК Patriot.

І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей, — наголосив Зеленський. Поширити

Що відомо про наслідки останніх ударів армії РФ по Харкову

Ввечері, 22 квітня, в Харкові знову лунали вибухи під час повітряної тривоги і атак окупаційної армії РФ.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці завдали ударів по Харківському району міста.

За попередньою інформацією, є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.

Наразі триває огляд місць влучань профільними службами.