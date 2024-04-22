Президент Володимир Зеленський зазначив, що пошкодження телевізійної вежі у Харкові під час однієї з останніх атак злочинної армії РФ по Харкову є спробою російських окупантів обмежити доступ харків'ян до інформації.
Зеленський про останні удари армії РФ по Харкову
Глава держави наголосив, що Харків та інші міста та громади Україні потребують захисту за допомогою систем ЗРК Patriot.
Що відомо про наслідки останніх ударів армії РФ по Харкову
Ввечері, 22 квітня, в Харкові знову лунали вибухи під час повітряної тривоги і атак окупаційної армії РФ.
За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські військові злочинці завдали ударів по Харківському району міста.
За попередньою інформацією, є загоряння на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.
Наразі триває огляд місць влучань профільними службами.
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