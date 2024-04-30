Росія атакували цивільні обʼєкти Харкова. Загинуло двоє людей, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакували цивільні обʼєкти Харкова. Загинуло двоє людей, є поранені

Ігор Терехов
дснс

Російська авіація 30 квітня вдарила по Харкову керованими авіабомбами. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Холодногірському та Київському районах міста.

Армія РФ атакувала Харків

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зафіксовані удари біля паркової зони.

Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі, — зазначив Терехов.

Згодом стало відомо, що внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог влучив по:

  • Холодногірському;

  • Київському районах Харкова.

Терористи поцілили по цивільній інфраструктурі.

Влада попереджає про загрозу повторних пусків та закликає перебувати в укритті до відбою тривоги.

Що відомо про атаки армії РФ по Харківщині протягом 30 квітня

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 30 квітня окупанти вдарили двома КАБами по м. Харків, удари в землю зафіксували в Київському районі.

У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови, перебуває у важкому стані. 

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова. 

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