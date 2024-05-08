Росія масовано атакувала Україну. Є влучання в кількох областях

Російські війська в ніч на 8 травня масовано атакували Україну ракетами й дронами. Вибухи лунали на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Вінниччині та Львівщині.
Що відомо про атаку РФ на Україну 8 травня
Ракетна атака тривала 2 години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно 5 годин.
Наразі відомо про влучання в енергетичні та цивільні обʼєкти в Київській та Вінницькій областях, у районі Полтави та в Запоріжжі. Де Є руйнування, їхні масштаби уточнюються. Попередньо, без жертв.
Зокрема, під час нової масованої атаки по Україні у Київській області є влучення, пошкоджені ЛЕП. Постраждали люди.
За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди.
Крім того, зафіксовано пошкодження ліній електромереж.В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.
За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.
Також російські війська сьогодні вночі обстріляли енергетичний об'єкт у Кіровоградській області, внаслідок пошкоджено будинки, поранено 8-річну дитину.
Окрім цього, під час масованої російської атаки дронами у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Район міста Стрий, що на Львівщині, атакували двома хвилями — вночі і о 06:30, коли в бік міста винищувач МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47м2 «Кинджал»
За даними моніторингових груп, Україну вночі атакували крилаті ракети Х-101/555, запущені зі щонайменше чотирьох бомбардувальників Ту-95 з району Саратовської області РФ, крилаті ракети «Калібр», запущені, ймовірно, з підводного човна в акваторії Чорного моря, керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69 з бортів Су-34/Су-35, балістичні ракети «Іскандер-М» або С-400, а також Shahed.
РФ атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України
Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Укренерго повідомляє про удари по енергетиці в 5 областях: Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській.
Є пошкодження на об’єктах генерації.Пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.
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