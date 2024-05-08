Росія масовано атакувала Україну. Є влучання в кількох областях

Російські війська в ніч на 8 травня масовано атакували Україну ракетами й дронами. Вибухи лунали на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Вінниччині та Львівщині.

Що відомо про атаку РФ на Україну 8 травня

Ракетна атака тривала 2 години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно 5 годин.

Наразі відомо про влучання в енергетичні та цивільні обʼєкти в Київській та Вінницькій областях, у районі Полтави та в Запоріжжі. Де Є руйнування, їхні масштаби уточнюються. Попередньо, без жертв.

Зокрема, під час нової масованої атаки по Україні у Київській області є влучення, пошкоджені ЛЕП. Постраждали люди.

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди.

Двох постраждалих — жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога, — зазначив він. Поширити

Крім того, зафіксовано пошкодження ліній електромереж.В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла. За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Також російські війська сьогодні вночі обстріляли енергетичний об'єкт у Кіровоградській області, внаслідок пошкоджено будинки, поранено 8-річну дитину.

Окрім цього, під час масованої російської атаки дронами у Полтавському районі є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Район міста Стрий, що на Львівщині, атакували двома хвилями — вночі і о 06:30, коли в бік міста винищувач МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47м2 «Кинджал»

За даними моніторингових груп, Україну вночі атакували крилаті ракети Х-101/555, запущені зі щонайменше чотирьох бомбардувальників Ту-95 з району Саратовської області РФ, крилаті ракети «Калібр», запущені, ймовірно, з підводного човна в акваторії Чорного моря, керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69 з бортів Су-34/Су-35, балістичні ракети «Іскандер-М» або С-400, а також Shahed.

РФ атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Укренерго повідомляє про удари по енергетиці в 5 областях: Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській.