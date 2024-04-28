РФ майже 180 разів атакувала українські ТЕС за час повномасштабного вторгнення

Російські війська від 24 лютого 2022 року атакували українські ТЕС майже 180 разів.

Скільки ТЕС атакували російські окупанти

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Громадського радіо розповів про атаки російських окупантів на українські ТЕС.

Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня і 11 квітня. Дмитро Сахарук Виконавчий директор ДТЕК

Він додав, що наразі ДТЕК аналізує наслідки цієї атаки. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень.

Атаки РФ на українську енергосистему

27 квітня війська РФ атакували чотири українські ТЕС — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни зазнав контузії.

Перед цим масованої атаки енергосистема зазнала 11 квітня, тоді російські окупаційні війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Після атаки 29 березня у ДТЕК повідомили, що 5 із 6 їхніх ТЕС “пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково”.

22 березня Росія завдала наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині.

Після удару 22 березня ДТЕК втратив 50% генерації, постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС.