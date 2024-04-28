РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС за время полномасштабного вторжения
Категория
Экономика
Дата публикации

РФ почти 180 раз атаковала украинские ТЭС за время полномасштабного вторжения

ТЭС
Читати українською

Российские войска от 24 февраля 2022 атаковали украинские ТЭС почти 180 раз.

Сколько ТЭС атаковали российские оккупанты

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного радио рассказал об атаках российских окупантов на украинские ТЭС.

Если считать с начала крупномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции. Эта атака, 27 апреля, по сути, была четвертой крупной после атак 22 и 29 марта и 11 апреля.

Дмитрий Сахарук

Дмитрий Сахарук

Исполнительный директор ДТЭК

Он добавил, что сейчас ДТЭК анализирует последствия этой атаки. Четыре станции получили достаточно значительные повреждения.

Атаки РФ на украинскую энергосистему

27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.

Перед этим массированную атаку энергосистема подверглась 11 апреля, тогда российские оккупационные войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

После атаки 29 марта в ДТЭК сообщили, что 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".

22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Была уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области.

После удара 22 марта ДТЭК потерял 50% генерации, пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какими ракетами РФ разрушила Трипольскую ТЭС — ответ аналитиков
Х-69
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия готова передать Украине оборудование по закрытым ТЭС
энергетика
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россия устроила массированную атаку на украинские ТЭС
ДТЭК
ТЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?