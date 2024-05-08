Масована атака РФ. Сили ППО знищили 39 ракет та 20 безпілотників
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ. Сили ППО знищили 39 ракет та 20 безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили ППО під час масованої російської атаки у ніч 8 травня знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.

Результати роботи ППО 8 травня

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що росіяни застосували проти України 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл.);

  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

  • 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл., акваторія Каспійського моря);

  • 1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

  • 21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Українськими військами знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

  • 4 крилаті ракети «Калібр»;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Наслідки ракетної атаки РФ

Міненерго повідомило, що РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.

  • На Кіровоградщині травмовано 8-річну дитину, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

  • На Київщині уламки впали в чотирьох районах, двох постраждалих госпіталізували.

  • На Львівщині війська РФ атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах.

  • У Запоріжжі росіяни поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування.

  • У Вінницькій області є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури.

  • На Полтавщині є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

ДТЕК повідомив, що РФ атакувала три їхні теплоелектростанції.

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