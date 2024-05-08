Масована атака РФ. Сили ППО знищили 39 ракет та 20 безпілотників

Сили ППО під час масованої російської атаки у ніч 8 травня знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.
Результати роботи ППО 8 травня
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що росіяни застосували проти України 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл.);
2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);
4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл., акваторія Каспійського моря);
1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);
2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);
21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл.).
Українськими військами знищено 59 повітряних цілей:
33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
4 крилаті ракети «Калібр»;
2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Наслідки ракетної атаки РФ
Міненерго повідомило, що РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.
На Кіровоградщині травмовано 8-річну дитину, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.
На Київщині уламки впали в чотирьох районах, двох постраждалих госпіталізували.
На Львівщині війська РФ атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах.
У Запоріжжі росіяни поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування.
У Вінницькій області є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури.
На Полтавщині є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.
ДТЕК повідомив, що РФ атакувала три їхні теплоелектростанції.
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