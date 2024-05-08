Масована атака РФ. Сили ППО знищили 39 ракет та 20 безпілотників

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що росіяни застосували проти України 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Українськими військами знищено 59 повітряних цілей:

Міненерго повідомило, що РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.

На Кіровоградщині травмовано 8-річну дитину, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

На Київщині уламки впали в чотирьох районах, двох постраждалих госпіталізували.

На Львівщині війська РФ атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у Червоноградському та Стрийському районах.

У Запоріжжі росіяни поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування.

У Вінницькій області є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури.