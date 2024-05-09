Сили ППО знищили 17 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 17 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

Микола Олещук
ППО

РФ для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО ліквідували 17 із них.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).

Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині, — зазначив генерал Микола Олещук.

Що відомо про атаку "шахедів" 9 травня

Війська РФ після опівночі запустили групу ударних безпілотників у бік Одеської області. В командуванні Повітряних сил казали про загрозу ворожих атак, зокрема, для жителів Білгород-Дністровського району, а також Чорноморська та Одеси.

В мережі повідомляли про роботу ППО в області. Пізніше військові поінформували, що група "Шахедів" також рухалася через Херсонську область в напрямку Миколаївської області. Додамо, відбій загрози щодо безпілотників було оголошено о 02:52.

Про наслідки російської атаки місцева влада Одещини поки що не повідомляла.

Також стало відомо, що росіяни вдарили дронами по Миколаївщині. Через влучання безпілотника частково зруйнована двоповерхова будівля колишнього Будинку культури в Первомайській громаді — там спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Попередньо, без постраждалих.

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