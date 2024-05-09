Сили ППО знищили 17 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

РФ для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО ліквідували 17 із них.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).

Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині, — зазначив генерал Микола Олещук. Поширити

Що відомо про атаку "шахедів" 9 травня

Війська РФ після опівночі запустили групу ударних безпілотників у бік Одеської області. В командуванні Повітряних сил казали про загрозу ворожих атак, зокрема, для жителів Білгород-Дністровського району, а також Чорноморська та Одеси.

В мережі повідомляли про роботу ППО в області. Пізніше військові поінформували, що група "Шахедів" також рухалася через Херсонську область в напрямку Миколаївської області. Додамо, відбій загрози щодо безпілотників було оголошено о 02:52.

Про наслідки російської атаки місцева влада Одещини поки що не повідомляла.

Також стало відомо, що росіяни вдарили дронами по Миколаївщині. Через влучання безпілотника частково зруйнована двоповерхова будівля колишнього Будинку культури в Первомайській громаді — там спалахнула пожежа, яку вже загасили.