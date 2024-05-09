Сили ППО знищили 17 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну

РФ для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО ліквідували 17 із них.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).
Бойова робота із відбиття ворожої атаки тривала на території Одеської області.
Що відомо про атаку "шахедів" 9 травня
Війська РФ після опівночі запустили групу ударних безпілотників у бік Одеської області. В командуванні Повітряних сил казали про загрозу ворожих атак, зокрема, для жителів Білгород-Дністровського району, а також Чорноморська та Одеси.
В мережі повідомляли про роботу ППО в області. Пізніше військові поінформували, що група "Шахедів" також рухалася через Херсонську область в напрямку Миколаївської області. Додамо, відбій загрози щодо безпілотників було оголошено о 02:52.
Про наслідки російської атаки місцева влада Одещини поки що не повідомляла.
Також стало відомо, що росіяни вдарили дронами по Миколаївщині. Через влучання безпілотника частково зруйнована двоповерхова будівля колишнього Будинку культури в Первомайській громаді — там спалахнула пожежа, яку вже загасили.
Попередньо, без постраждалих.
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