Силы ПВО успешно отразили ночную атаку дронов РФ

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью были уничтожены все ударные беспилотники, которые российские оккупанты запускали для атаки по территории Украины.

Что известно о работе сил ПВО ночью

В военном командовании уточнили, что в общей сложности противник для очередного воздушного удара применил десять дронов-камикадзе типа "Шахед".

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину — задействовали 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены, говорится в заявлении Генштаба. Поделиться

Что известно о ракетных атаках

Как позже рассказал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты атаковали территорию Украины этой ночью не только "Шахедами", но и ракетами.

Так, пояснил он, враг запускал две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. А 10 ударных беспилотников — с территории временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, — рассказал Олещук. Поделиться

Какова цель последних массированных атак РФ на Украину

Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.

Таким образом, российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.

В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, ведь украинские силы ПВО будут ослаблены получением американских систем и других средств противовоздушной обороны.

В последние недели российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности, — говорится в отчете аналитиков.

Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб, отмечают в ISW.

В то же время Министерство обороны РФ сообщило, что нанесение ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям — уменьшить способность Украины производить военную технику и опрокидывать западную технику на фронт.