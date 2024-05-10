Силы ПВО успешно отразили ночную атаку дронов РФ

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью были уничтожены все ударные беспилотники, которые российские оккупанты запускали для атаки по территории Украины.
Что известно о работе сил ПВО ночью
В военном командовании уточнили, что в общей сложности противник для очередного воздушного удара применил десять дронов-камикадзе типа "Шахед".
Что известно о ракетных атаках
Как позже рассказал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты атаковали территорию Украины этой ночью не только "Шахедами", но и ракетами.
Так, пояснил он, враг запускал две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ в направлении Харьковщины. А 10 ударных беспилотников — с территории временно оккупированного Крыма.
Какова цель последних массированных атак РФ на Украину
Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года.
Таким образом, российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.
В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, ведь украинские силы ПВО будут ослаблены получением американских систем и других средств противовоздушной обороны.
В последние недели российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности, — говорится в отчете аналитиков.
Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную возле энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб, отмечают в ISW.
В то же время Министерство обороны РФ сообщило, что нанесение ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям — уменьшить способность Украины производить военную технику и опрокидывать западную технику на фронт.
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