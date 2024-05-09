Две украинские ГЭС выведены из эксплуатации из-за обстрелов РФ — Укргидроэнерго

В Украине вывели из эксплуатации две ГЭС, пострадавшие в результате российских обстрелов 8 мая.
Две ГЭС выведены из эксплуатации
Как сообщили в "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.
Отмечается, что уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.
Массированный обстрел Украины 8 мая
8 мая россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях — Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
Из-за дефицита в энергосистеме после ракетно-дроновой атаки россиян для промышленности и бизнеса по всей Украине вечером 8 мая ограничивали электроснабжение .
Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.
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