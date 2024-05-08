В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света по всей Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света по всей Украине

Электроэнергия
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Источник:  Укрэнерго

Из-за нового российского ракетного удара по энергосистеме Украины 8 мая возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.

Возможны отключения света 8 мая

НЭК "Укрэнерго" отмечает, что в ночь на 8 мая войска РФ выпустили более 50 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Объекты генерации получили повреждения. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.

Отмечается, что 8 мая вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине.

Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго.

Причиной введения отключений называют дефицит электроэнергии в энергосистеме, возникший из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций.

Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр «Укрэнерго» применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы.

В «Укрэнерго» призывали потреблять электроэнергию бережливо, особенно с 18:00 до 23:00.

Атака РФ 8 мая: что известно

Ночью 8 мая РФ в очередной раз нанесла по Украине массированную ракетную атаку. Силы ПВО уничтожили 39 из 55 запущенных ракет и 20 из 21 беспилотника.

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

ДТЭК сообщил, что РФ атаковала три их теплоэлектростанции.

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