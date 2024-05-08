В Укренерго попередили про можливі відключення світла по всій Україні

Через новий російський ракетний удар по енергосистемі України 8 травня можливі відключення електроенергії по всій країні з 18:00 до 23:00.

Можливі відключення світла 8 травня

НЕК "Укренерго" зазначає, що в ніч на 8 травня війська РФ випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

Об’єкти генерації зазнали пошкоджень. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Зазначається, що 8 травня ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.

Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Поширити

Причиною запровадження відключень називають дефіцит електроенергії в енергосистемі, що виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій.

Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

В «Укренерго» закликали споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00.

Атака РФ 8 травня: що відомо

Уночі 8 травня РФ черговий раз завдала по Україні масованої ракетної атаки. Сили ППО знищили 39 з 55 запущених ракет та 20 з 21 безпілотника.

Міненерго повідомило, що РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.