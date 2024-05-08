Армія РФ обстріляла три українські ТЕС. Пошкоджено обладнання
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла три українські ТЕС. Пошкоджено обладнання

ДТЕК
тес

Російські війська обстріляли три українські теплоелектростанції. Обладнання станцій було пошкоджене.

Що відомо про наслідки атаки РФ по українським ТЕС

Як повідомили в ДТЕК, Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже п'ятий масовий обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця. Росіяни атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масштабних обстрілів 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок атак було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.

Масований обстріл України 8 травня

Цієї ночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом ворога була енергетика. У Міністерстві енергетики повідомили, що були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шістьох областях — Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

В “Укренерго” уточнили, що пошкоджень зазнали обʼєкти генерації й обладнання на одному з обʼєктів “Укренерго” в центральному регіоні.

Ракетна атака тривала дві години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно пʼять.

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