Армия РФ обстреляла три украинских ТЭС. Повреждено оборудование
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла три украинских ТЭС. Повреждено оборудование

ДТЭК
ТЭС
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Российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.

Что известно о последствиях атаки РФ по украинским ТЭС

Как сообщили в ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетики погибли.

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Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях - Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

Ракетная атака длилась два часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно пять.

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