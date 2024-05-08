Армия РФ обстреляла три украинских ТЭС. Повреждено оборудование

Российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.
Что известно о последствиях атаки РФ по украинским ТЭС
Как сообщили в ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.
Это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетики погибли.
Массированный обстрел Украины 8 мая
Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом неприятеля была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях - Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
В "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили объекты генерации и оборудования на одном из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.
Ракетная атака длилась два часа, а атака дронов-камикадзе Shahed примерно пять.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-