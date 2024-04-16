У ДТЕК назвали умову планових відключень світла у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДТЕК назвали умову планових відключень світла у Києві

Блекаут у Києві
Джерело:  Укрінформ

За інформацією гендиректора ДТЕК "Київські електромережі" Дениса Бондара, у разі збільшення попиту на споживання електроенергії та продовження атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах на Київщині, у столиці можуть бути запроваджені графіки планових відключень світла. 

Чи загрожують Києву планові відключення світла

У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів, — пояснює Бондар.

Він підкреслив, що внаслідок останніх атак окупаційної армії РФ по енергооб’єктах в Україні енергосистема перебуває у критичному стані.

При цьому гендиректор ДТЕК "Київські електромережі" зазначив, що наразі внаслідок стабільного електропостачання планові відключення світла у столиці не застосовуються.

Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків. Наразі ніяких графіків у місті не застосовується, — пояснив Бондар.

Зеленський про атаку армії РФ по Трипільскій ТЕС

Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час атаки злочинної армії РФ по Трипільській ТЕС на Київщині силам ППО вдалось знищити 7 ворожих ракет, однак ще чотири зруйнували станцію.

Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири — знищили Трипілля. Чому? Тому що у нас було ракет нуль. У нас закінчились усі ракети, які захищали Трипілля, — пояснює Зеленський.

Водночас глава держави нагадав про нещодавню атаку Ірану на Ізраїль та про реакцію світової спільноти.

Коли союзники говорять, що не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні з тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматися, що Україна затягнула НАТО у війну, я вам хочу поставити питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО, а союзники, в тому числі країни НАТО захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не наодинці. І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоби не втягнути країни НАТО у війну, — зазначив Зеленський.

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