За інформацією гендиректора ДТЕК "Київські електромережі" Дениса Бондара, у разі збільшення попиту на споживання електроенергії та продовження атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах на Київщині, у столиці можуть бути запроваджені графіки планових відключень світла.

Чи загрожують Києву планові відключення світла

У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів, — пояснює Бондар. Поширити

Він підкреслив, що внаслідок останніх атак окупаційної армії РФ по енергооб’єктах в Україні енергосистема перебуває у критичному стані.

При цьому гендиректор ДТЕК "Київські електромережі" зазначив, що наразі внаслідок стабільного електропостачання планові відключення світла у столиці не застосовуються.

Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків. Наразі ніяких графіків у місті не застосовується, — пояснив Бондар. Поширити

Зеленський про атаку армії РФ по Трипільскій ТЕС

Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час атаки злочинної армії РФ по Трипільській ТЕС на Київщині силам ППО вдалось знищити 7 ворожих ракет, однак ще чотири зруйнували станцію.

Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири — знищили Трипілля. Чому? Тому що у нас було ракет нуль. У нас закінчились усі ракети, які захищали Трипілля, — пояснює Зеленський. Поширити

Водночас глава держави нагадав про нещодавню атаку Ірану на Ізраїль та про реакцію світової спільноти.