За інформацією гендиректора ДТЕК "Київські електромережі" Дениса Бондара, у разі збільшення попиту на споживання електроенергії та продовження атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах на Київщині, у столиці можуть бути запроваджені графіки планових відключень світла.
Чи загрожують Києву планові відключення світла
Він підкреслив, що внаслідок останніх атак окупаційної армії РФ по енергооб’єктах в Україні енергосистема перебуває у критичному стані.
При цьому гендиректор ДТЕК "Київські електромережі" зазначив, що наразі внаслідок стабільного електропостачання планові відключення світла у столиці не застосовуються.
Зеленський про атаку армії РФ по Трипільскій ТЕС
Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час атаки злочинної армії РФ по Трипільській ТЕС на Київщині силам ППО вдалось знищити 7 ворожих ракет, однак ще чотири зруйнували станцію.
Водночас глава держави нагадав про нещодавню атаку Ірану на Ізраїль та про реакцію світової спільноти.
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