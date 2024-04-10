в Миколаєві сталось масштабне відключення світла
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в Миколаєві сталось масштабне відключення світла

У Миколаєві та Херсоні стались аварійні відключення світла
Джерело:  online.ua

в Миколаєві 10 квітня сталось масштабне аварійне відключення світла. 

Що відомо про масштабне аварійне відключення світла в Миколаєві

У “Миколаївобленерго” пояснили, що через аварійне відключення світла у місті перестали діяти планові відключення.

Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків! — підкреслили у відомстві.

Також, за інформацією херсонського видання “Мост” у двох районах Херсона також неразі не має електроенергії.

Як додають журналісти, світла точно немає у двох районах Херсона — Таврійському та в Центральному, але інтернет поки працює.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Миколаєву та Одесі

У Миколаєві під час оголошення повітряної тривоги вніч на 10 квітня через атаки дронів злочинної армії РФ пролунали вибухи.

Через влучання ворожих БПЛА фіксувались пошкодження енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційного об'єкта регіона. Почалися пожежі.

Зранку, 10 квітня, вибухи також пролунали в Одесі.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано. 

Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, російські військові злочинці випустили по Одесі балістичні ракети.

За попередньою інформацією, було задіяно 4 балістичні 9М723 ОТРК "Іскандер" і 2 аеробалістичні "Іскандер-К".

Не забувайте, сьогодні 10 квітня — день визволення Одеси від нацистських окупантів! У їхніх спадкоємців, російських окупантів, фетиш на такі дати! Сьогодні може бути складний день для Одеси, тому робіть усе, щоб бути в безпеці, — пояснює аналітик.

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