Що відомо про масштабне аварійне відключення світла в Миколаєві

У “Миколаївобленерго” пояснили, що через аварійне відключення світла у місті перестали діяти планові відключення.

Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків! — підкреслили у відомстві. Поширити

Також, за інформацією херсонського видання “Мост” у двох районах Херсона також неразі не має електроенергії.

Як додають журналісти, світла точно немає у двох районах Херсона — Таврійському та в Центральному, але інтернет поки працює.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Миколаєву та Одесі

У Миколаєві під час оголошення повітряної тривоги вніч на 10 квітня через атаки дронів злочинної армії РФ пролунали вибухи.

Через влучання ворожих БПЛА фіксувались пошкодження енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційного об'єкта регіона. Почалися пожежі.

Зранку, 10 квітня, вибухи також пролунали в Одесі.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано.

Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, російські військові злочинці випустили по Одесі балістичні ракети.

За попередньою інформацією, було задіяно 4 балістичні 9М723 ОТРК "Іскандер" і 2 аеробалістичні "Іскандер-К".