в Миколаєві 10 квітня сталось масштабне аварійне відключення світла.
Що відомо про масштабне аварійне відключення світла в Миколаєві
У “Миколаївобленерго” пояснили, що через аварійне відключення світла у місті перестали діяти планові відключення.
Також, за інформацією херсонського видання “Мост” у двох районах Херсона також неразі не має електроенергії.
Як додають журналісти, світла точно немає у двох районах Херсона — Таврійському та в Центральному, але інтернет поки працює.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Миколаєву та Одесі
У Миколаєві під час оголошення повітряної тривоги вніч на 10 квітня через атаки дронів злочинної армії РФ пролунали вибухи.
Через влучання ворожих БПЛА фіксувались пошкодження енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційного об'єкта регіона. Почалися пожежі.
Зранку, 10 квітня, вибухи також пролунали в Одесі.
Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Поранення різного ступеня отримали двоє працівників транспортного підприємства, їх госпіталізовано.
Також внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, автівки містян.
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, російські військові злочинці випустили по Одесі балістичні ракети.
За попередньою інформацією, було задіяно 4 балістичні 9М723 ОТРК "Іскандер" і 2 аеробалістичні "Іскандер-К".
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