Что известно о масштабном аварийном отключении света в Николаеве

В Николаевоблэнерго объяснили, что из-за аварийного отключения света в городе перестали действовать плановые отключения.

Уже работаем над перезаживлением потребителей. Верьте в энергетиков! — подчеркнули в ведомстве. Поделиться

Также, по информации херсонского издания "Мост" в двух районах Херсона также не имеет электроэнергии.

Как добавляют журналисты, света точно нет в двух районах Херсона — Таврическом и Центральном, но интернет пока работает.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Николаеву и Одессе

В Николаеве во время объявления воздушной тревоги ночью на 10 апреля из-за атак дронов преступной армии РФ раздались взрывы.

Из-за попадания вражеских БПЛА фиксировались повреждения энергообъекта в Николаевском районе и рекреационного объекта региона. Начались пожары.

Утром, 10 апреля, взрывы также прогремели в Одессе.

Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения разной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы.

Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, российские военные преступники выпустили по Одессе баллистические ракеты.

По предварительной информации, было задействовано 4 баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" и 2 аэробалистических "Искандер-К".