в Николаеве 10 апреля произошло масштабное аварийное отключение света.
Что известно о масштабном аварийном отключении света в Николаеве
В Николаевоблэнерго объяснили, что из-за аварийного отключения света в городе перестали действовать плановые отключения.
Также, по информации херсонского издания "Мост" в двух районах Херсона также не имеет электроэнергии.
Как добавляют журналисты, света точно нет в двух районах Херсона — Таврическом и Центральном, но интернет пока работает.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Николаеву и Одессе
В Николаеве во время объявления воздушной тревоги ночью на 10 апреля из-за атак дронов преступной армии РФ раздались взрывы.
Из-за попадания вражеских БПЛА фиксировались повреждения энергообъекта в Николаевском районе и рекреационного объекта региона. Начались пожары.
Утром, 10 апреля, взрывы также прогремели в Одессе.
Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения разной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы.
Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, российские военные преступники выпустили по Одессе баллистические ракеты.
По предварительной информации, было задействовано 4 баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" и 2 аэробалистических "Искандер-К".
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