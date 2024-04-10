в Николаеве произошло масштабное отключение света
Категория
Украина
Дата публикации

в Николаеве произошло масштабное отключение света

В Николаеве и Херсоне произошли аварийные отключения света
Читати українською
Источник:  online.ua

в Николаеве 10 апреля произошло масштабное аварийное отключение света.

Что известно о масштабном аварийном отключении света в Николаеве

В Николаевоблэнерго объяснили, что из-за аварийного отключения света в городе перестали действовать плановые отключения.

Уже работаем над перезаживлением потребителей. Верьте в энергетиков! — подчеркнули в ведомстве.

Также, по информации херсонского издания "Мост" в двух районах Херсона также не имеет электроэнергии.

Как добавляют журналисты, света точно нет в двух районах Херсона — Таврическом и Центральном, но интернет пока работает.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Николаеву и Одессе

В Николаеве во время объявления воздушной тревоги ночью на 10 апреля из-за атак дронов преступной армии РФ раздались взрывы.

Из-за попадания вражеских БПЛА фиксировались повреждения энергообъекта в Николаевском районе и рекреационного объекта региона. Начались пожары.

Утром, 10 апреля, взрывы также прогремели в Одессе.

Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения разной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы.

Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, российские военные преступники выпустили по Одессе баллистические ракеты.

По предварительной информации, было задействовано 4 баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" и 2 аэробалистических "Искандер-К".

Не забывайте, сегодня 10 апреля — день освобождения Одессы от нацистских оккупантов! У их наследников, российских окупантов, фетиш на такие даты! Сегодня может быть сложный день для Одессы, поэтому делайте все, чтобы быть в безопасности, — объясняет аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Николаеву. Есть пострадавшие
Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ попала ракетой "Искандер" в предприятие Николаева
Силы обороны юга Украины
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Николаеве возросло количество пострадавших в результате баллистического удара РФ
Виталий Ким / Николаевская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?