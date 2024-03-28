В Николаеве возросло количество пострадавших в результате баллистического удара РФ

Число пострадавших из-за обстрела Николаева 27 марта возросло до 12 человек.

В результате удара РФ по Николаеву пострадали 12 человек

Как сообщила Николаевская ОВА, ранения получили двенадцать человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно.

Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

Ракетный удар РФ по Николаеву 27 марта. Что известно

27 марта около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику.

В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

27 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от российского удара пострадали 8 гражданских горожан.

К слову, 28 марта российские захватчики также нанесли ракетно-авиационный удар по Украине.

С этой целью враг использовал:

3 крылатые ракеты Х-22

противорадиолокационную ракету Х-31П (из акватории Черного моря),

зенитную управляемую ракету С-300 (Донецк)

28 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Курская обл. — РФ., мыс Чауда — Крым).

Чтобы отразить новый масштабный удар России, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.