У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок балістичного удару РФ

Кількість постраждалих через обстріл Миколаєва 27 березня зросла до 12 людей.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву постраждало 12 людей

Як повідомила Миколаївська ОВА, поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно.

Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків.

Ракетний удар РФ по Миколаєву 27 березня. Що відомо

27 березня близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику.

Внаслідок завданого удару, ймовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

27 березня мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що від російського удару постраждало 8 цивільних містян.

До слова, 28 березня російські загарбники також завдали ракетного-авіаційного удару по Україні.

З цією метою ворог використав:

3 крилаті ракети Х-22

протирадіолокаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря),

зенітну керовану ракету С-300 (Донеччина)

28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — РФ., мис Чауда — Крим).

Щоб відбити новий масштабний удар Росії були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.