В ДТЭК назвали условие плановых отключений света в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

В ДТЭК назвали условие плановых отключений света в Киеве

Блекаут в Киеве
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Источник:  Укринформ

По информации гендиректора ДТЭК "Киевские электросети" Дениса Бондара, в случае увеличения спроса на потребление электроэнергии и продления атак преступной армии РФ по энергообъектам в Киевской области, в столице могут быть введены графики плановых отключений света.

Угрожают ли Киеву плановые отключения света

В случае повышенного спроса потребление электрической энергии с учетом тех повреждений на сегодняшней сети, то имеем вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов, — объясняет Бондарь.

Он подчеркнул, что в результате последних атак оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине энергосистема находится в критическом состоянии.

При этом гендиректор ДТЭК "Киевские электросети" отметил, что в настоящее время в результате стабильного электроснабжения плановые отключения света в столице не применяются.

Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет через полчаса извещать наших клиентов о применении графиков. Пока никаких графиков в городе не применяется, — объяснил Бондарь.

Зеленский об атаке армии РФ по Трипольской ТЭС

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время атаки преступной армии РФ по Трипольской ТЭС в Киевской области силам ПВО удалось уничтожить 7 вражеских ракет, однако еще четыре разрушили станцию.

Летело 11 ракет. Первые 7 мы уничтожили. Четыре — уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье, — объясняет Зеленский.

В то же время глава государства напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль и о реакции мирового сообщества.

Когда союзники говорят, что не могут нам дать то или иное оружие или не могут быть в Украине с теми или иными силами, потому что тогда будет восприниматься, что Украина затянула НАТО в войну, я вам хочу задать вопрос: Израиль в НАТО или нет ? Вот вам и ответ. Израиль не страна НАТО, а союзники, включая страны НАТО, защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не один. Это и урок. И это ответ всем, кто говорит на любом континенте, что Украине нужно помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну, отметил Зеленский.

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