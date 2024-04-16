По информации гендиректора ДТЭК "Киевские электросети" Дениса Бондара, в случае увеличения спроса на потребление электроэнергии и продления атак преступной армии РФ по энергообъектам в Киевской области, в столице могут быть введены графики плановых отключений света.
Угрожают ли Киеву плановые отключения света
Он подчеркнул, что в результате последних атак оккупационной армии РФ по энергообъектам в Украине энергосистема находится в критическом состоянии.
При этом гендиректор ДТЭК "Киевские электросети" отметил, что в настоящее время в результате стабильного электроснабжения плановые отключения света в столице не применяются.
Зеленский об атаке армии РФ по Трипольской ТЭС
Президент Владимир Зеленский отметил, что во время атаки преступной армии РФ по Трипольской ТЭС в Киевской области силам ПВО удалось уничтожить 7 вражеских ракет, однако еще четыре разрушили станцию.
В то же время глава государства напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль и о реакции мирового сообщества.
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