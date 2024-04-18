В Україні застосують графіки відключення світла через дефіцит електроенергії
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні застосують графіки відключення світла через дефіцит електроенергії

світло
Джерело:  Укренерго

Через дефіцит в енергосистемі 18 квітня щодо бізнесу й промисловості можуть застосовувати графіки обмежень потужності.

В Україні зафіксували дефіцит електроенергії

Як зазначається, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості застосують графіки обмеження потужності.

Ці заходи не торкнуться обʼєктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Графіки відключеньдля споживачів наразі діють у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині.

Українців просять максимально обачливо використовувати електроенергію у пікові години з 19:00 до 22:00, а промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати альтернативні джерела живлення.

Через негоду знеструмлено 5 населених пунктів в Київський та Сумській областях. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, а через технологічні порушення — у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

Що відомо про атаку РФ на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ “Центренерго” втратило 100% генерації. До нього входять:

  • Зміївська ТЕС на Харківщині;

  • Трипільська ТЕС на Київщині;

  • Вуглегірська ТЕС на Донеччині.

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут.

Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня Росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

За оцінками Центру досліджень енергетики, у липні — серпні можна очікувати жорстких обмежень для споживачів після останніх атак на енергетику.

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