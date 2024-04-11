В "Укренерго" закликають українців обмежити споживання електроенергії
Категорія
Україна
Дата публікації

В "Укренерго" закликають українців обмежити споживання електроенергії

енергетики
Джерело:  online.ua

На тлі останніх руйнівних атак злочинної армії РФ по об'єктах енергосистеми України в НЕК “Укренерго” закликали українців обмежити споживання електроенергії ввечері. 

Українців просять економити електроенергію ввечері

Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00, — підкреслюють в “Укренерго”.

У відомстві просять українців не вмикати потужні електроприлади у цей період, або ж здійснювати користування ними по черзі.

В “Укренерго” підкреслили, внаслідок останніх нічних та ранкових атак злочинної армії РФ по стратегічних об’єктах української енергосистеми електропідстанції отримали значні пошкодження.

Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі — можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія, — пояснюють у відомстві.

Зазначається, що наразі виробництво електроенергії в Україні значно зменшилось.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Трипільській ТЕС

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук в ефірі телемарафону, наразі ситуація із фінкціонуванням Трипільської ТЕС на Київщині після атаки злочинної армії РФ залишається складною.

Ситуація на Трипільській ТЕС дійсно є складною... Руйнування були значними, думаю, через декілька днів будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково, — підкреслила Гринчук.

Вона зазначила, що у разі неможливості відновлення потужностей Трипільської ТЕС, в Міненерго будуть проводити пошук інших джерел генерації.

За інформацією аналітиків порталу Defense Express, злочинна армія РФ вранці, 11 квітня, завдала удару по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, про що свідчать виявлені уламки.

Аналітики зазначають, що ці ракети можна запускати на відстані близько 400 км.

Це вже не перше використання даної ракети для удару по Україні. У лютому цього року вже згадувалось, що РФ почала ними бити по Україні, а поодинокі випадки використання були ще у 2023 році.

Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запускають з літаків Су-34 та Су-35. При цьому саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.

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