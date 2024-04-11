В "Укренерго" закликають українців обмежити споживання електроенергії

На тлі останніх руйнівних атак злочинної армії РФ по об'єктах енергосистеми України в НЕК “Укренерго” закликали українців обмежити споживання електроенергії ввечері.
Українців просять економити електроенергію ввечері
У відомстві просять українців не вмикати потужні електроприлади у цей період, або ж здійснювати користування ними по черзі.
В “Укренерго” підкреслили, внаслідок останніх нічних та ранкових атак злочинної армії РФ по стратегічних об’єктах української енергосистеми електропідстанції отримали значні пошкодження.
Зазначається, що наразі виробництво електроенергії в Україні значно зменшилось.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Трипільській ТЕС
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук в ефірі телемарафону, наразі ситуація із фінкціонуванням Трипільської ТЕС на Київщині після атаки злочинної армії РФ залишається складною.
Вона зазначила, що у разі неможливості відновлення потужностей Трипільської ТЕС, в Міненерго будуть проводити пошук інших джерел генерації.
За інформацією аналітиків порталу Defense Express, злочинна армія РФ вранці, 11 квітня, завдала удару по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, про що свідчать виявлені уламки.
Аналітики зазначають, що ці ракети можна запускати на відстані близько 400 км.
Це вже не перше використання даної ракети для удару по Україні. У лютому цього року вже згадувалось, що РФ почала ними бити по Україні, а поодинокі випадки використання були ще у 2023 році.
Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запускають з літаків Су-34 та Су-35. При цьому саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57.
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