На фоне последних разрушительных атак преступной армии РФ по объектам энергосистемы Украины в НЭК Укрэнерго призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии вечером.

Украинцев просят экономить электроэнергию вечером

Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00, — подчеркивают в Укрэнерго. Поделиться

В ведомстве просят украинцев не включать мощные электроприборы в этот период, или пользоваться ими поочередно.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в результате последних ночных и утренних атак преступной армии РФ по стратегическим объектам украинской энергосистемы электроподстанции получили значительные повреждения.

Во время двух предыдущих пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме — возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, нанесенных российской армией, — объясняют в ведомстве. Поделиться

Отмечается, что производство электроэнергии в Украине значительно уменьшилось.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Трипольской ТЭС

По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук в эфире телемарафона, ситуация с финкционированием Трипольской ТЭС в Киевской области после атаки преступной армии РФ остается сложной.

Ситуация на Трипольской ТЭС действительно сложна... Разрушения были значительными, думаю, через несколько дней будем иметь более ясную картину относительно того, можно ли будет там какое-то оборудование восстановить, хотя бы частично, — подчеркнула Гринчук. Поделиться

Она отметила, что в случае невозможности возобновления мощностей Трипольской ТЭС, в Минэнерго будут производить поиск других источников генерации.

По информации аналитиков портала Defense Express, преступная армия РФ утром, 11 апреля, нанесла удар по Трипольской ТЭС новейшими ракетами Х-69, о чем свидетельствуют обнаруженные обломки.

Аналитики отмечают, что эти ракеты можно запускать около 400 км.

Это уже не первое использование данной ракеты для удара по Украине. В феврале этого года уже упоминалось, что РФ начала ими избивать по Украине, а единичные случаи использования были еще в 2023 году.