На фоне последних разрушительных атак преступной армии РФ по объектам энергосистемы Украины в НЭК Укрэнерго призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии вечером.
Украинцев просят экономить электроэнергию вечером
В ведомстве просят украинцев не включать мощные электроприборы в этот период, или пользоваться ими поочередно.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что в результате последних ночных и утренних атак преступной армии РФ по стратегическим объектам украинской энергосистемы электроподстанции получили значительные повреждения.
Отмечается, что производство электроэнергии в Украине значительно уменьшилось.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Трипольской ТЭС
По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук в эфире телемарафона, ситуация с финкционированием Трипольской ТЭС в Киевской области после атаки преступной армии РФ остается сложной.
Она отметила, что в случае невозможности возобновления мощностей Трипольской ТЭС, в Минэнерго будут производить поиск других источников генерации.
По информации аналитиков портала Defense Express, преступная армия РФ утром, 11 апреля, нанесла удар по Трипольской ТЭС новейшими ракетами Х-69, о чем свидетельствуют обнаруженные обломки.
Аналитики отмечают, что эти ракеты можно запускать около 400 км.
Это уже не первое использование данной ракеты для удара по Украине. В феврале этого года уже упоминалось, что РФ начала ими избивать по Украине, а единичные случаи использования были еще в 2023 году.
Х-69 представляет собой российскую дозвуковую крылатую ракету для самолетов тактической авиации. Ее запускают с самолетов Су-34 и Су-35. При этом она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-