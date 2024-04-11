Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы

В "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование мощных электрических устройств с 19:00 до 21:00.

Украинцев призывают экономно потреблять электричество

Как отмечается, в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов.

В Укрэнерго напомнили, что в Харьковской области действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

Что этому предшествовало

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.

По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Также во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК — серьезно повреждено оборудование предприятий.