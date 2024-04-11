Українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години

В "Укренерго" закликали українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.
Українців закликають ощадливо споживати електрику
Як зазначається, в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.
В Укренерго нагадали, що на Харківщині діють аварійні відключення світла, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.
Що цьому передувало
Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.
Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.
Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.
По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Також під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Нагадаємо, 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
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