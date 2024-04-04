По словам заместителя главы Минобороны Екатерины Черногоренко, электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, однако граждане по своему усмотрению будут решать, пользоваться им или нет.

Как будет работать электронный кабинет военнообязанных

Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки, — объясняет Черногоренко. Поделиться

Она подчеркнула, что с помощью этого кабинета военнообязанные смогут предоставить собственные данные вне зависимости от места нахождения.

Также можно будет увидеть информацию о себе, содержащуюся в реестре.

В электронном реестре военнообязанных содержатся только данные граждан, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при военном учете. При этом каждый может подать через электронный интерфейс данные, которые считает нужным, — подчеркнула замглавы Минобороны. Поделиться

Почему работников ТЦК не наказывают в случае нарушения закона

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналистам "Общественного" отметил, что только в течение 2023 года было более тысячи случаев, когда ему приходилось реагировать на инциденты, связанные с нарушениями закона и прав человека работниками ТЦК.

Более тысячи в 2023-м. В этом году — уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше... Меня информируют, что открытое дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания, — подчеркнул Лубинец. Поделиться

По его мнению, до реальных наказаний не доходит, поскольку жесткие меры против военных могут трактоваться неоднозначно.

По мнению многих, будет так, что он — герой, задерживал ухилянцев. А по мнению другой части Украины, он будет человеком, нарушившим права гражданина, — объясняет Лубинец. Поделиться

Омбудсман убежден, что мы не можем даже вообразить, что чувствуют военные на передовой.

Это очень сложно. Но это не значит, что другие не воюют. Надо давать юридическую оценку человеку, отказывающемуся от конституционной обязанности защищать государство. Но это не значит, что после задержания ее можно избивать, еще и снимать это. Установление виновности производится на заседаниях суда. За всеми случаями наблюдают наши международные партнеры. Которые потом решают, оказывать ли Украине помощь или нет. Приближать ли Украину к вступлению в ЕС или нет, — подчеркнул Лубинец. Поделиться

По его мнению, должны существовать параллельные системы призыва и вербовки.