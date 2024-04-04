По словам заместителя главы Минобороны Екатерины Черногоренко, электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, однако граждане по своему усмотрению будут решать, пользоваться им или нет.
Как будет работать электронный кабинет военнообязанных
Она подчеркнула, что с помощью этого кабинета военнообязанные смогут предоставить собственные данные вне зависимости от места нахождения.
Также можно будет увидеть информацию о себе, содержащуюся в реестре.
Почему работников ТЦК не наказывают в случае нарушения закона
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналистам "Общественного" отметил, что только в течение 2023 года было более тысячи случаев, когда ему приходилось реагировать на инциденты, связанные с нарушениями закона и прав человека работниками ТЦК.
По его мнению, до реальных наказаний не доходит, поскольку жесткие меры против военных могут трактоваться неоднозначно.
Омбудсман убежден, что мы не можем даже вообразить, что чувствуют военные на передовой.
По его мнению, должны существовать параллельные системы призыва и вербовки.