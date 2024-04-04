За словами заступниці глави Міноборони Катерини Черногоренко, електронний кабінет буде створено для кожного військовозабов'язаного, однак громадяни на власний розсуд будуть вирішувати, користуватись ним, чи ні.
Як працюватиме електронний кабінет військовозабов’язаних
Вона підкреслила, що за допомогою цього кабінета військовозабов’язані зможуть надати власні дані вне залежності від місця перебування.
Також можна буде побачити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі.
Чому працівників ТЦК не карають у разі порушення закону
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю журналістам "Суспільного" зазначив, що тільки протягом 2023 року було більше тисячі випадків, коли йому доводилось реагувати на інциденти, пов’язані із порушеннями закону та прав людини з боку працівників ТЦК.
На його думку, до реальних покарань не доходить, оскільки жорсткі заходи проти військових можуть трактуватись неоднозначно.
Омбудсман переконаний, що ми не можемо навіть уявити, що відчувають військові на передовій.
На його думку, повинні існувати паралельні системи призову та вербування.