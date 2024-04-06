Электроэнергия в Украине снова может подорожать — Галущенко

На фоне мощных ударов России по энергосистеме Украины населению нужно готовиться к возможному повышению цен. С таким предупреждением выступил глава Минэнерго Герман Галущенко.
Удары РФ являются причиной роста цен на электроэнергию
Министр не скрывает, что разрушения в результате атак России действительно масштабны — и в электроэнергетике, и в электропередаче.
Несмотря на то, что официально ущерб до сих пор не удалось подсчитать, уже понятно, что речь идет о миллиардах гривен.
Министр даже предположил, что масштабы могут достичь миллиардов долларов.
Согласно последним данным, из-за атак РФ пострадало шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой.
В ДТЭК также недавно сообщили, что 80% ее объектов серьезно повреждены.
Рост цен все же возможен
По словам Германа Гаулщенко, в зависимости от ситуации в июле-августе его команда будет просить украинцев максимально экономить.
Именно поэтому он не исключает сценарий с повышением тарифов на электроэнергию для населения.
Просто сейчас Кабмин анализирует разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.
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