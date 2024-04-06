Электроэнергия в Украине снова может подорожать — Галущенко

На фоне мощных ударов России по энергосистеме Украины населению нужно готовиться к возможному повышению цен. С таким предупреждением выступил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Удары РФ являются причиной роста цен на электроэнергию

Министр не скрывает, что разрушения в результате атак России действительно масштабны — и в электроэнергетике, и в электропередаче.

Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться. Герман Галущенко Глава Минэнерго Украины

Герман Галущенко после атаки РФ в Одесской области (Фото: facebook.com/german.galushchenko)

Несмотря на то, что официально ущерб до сих пор не удалось подсчитать, уже понятно, что речь идет о миллиардах гривен.

Министр даже предположил, что масштабы могут достичь миллиардов долларов.

Согласно последним данным, из-за атак РФ пострадало шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать с Запада этой зимой.

В ДТЭК также недавно сообщили, что 80% ее объектов серьезно повреждены.

Рост цен все же возможен

По словам Германа Гаулщенко, в зависимости от ситуации в июле-августе его команда будет просить украинцев максимально экономить.

Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей, — пояснил он. Поделиться

Именно поэтому он не исключает сценарий с повышением тарифов на электроэнергию для населения.

Просто сейчас Кабмин анализирует разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.