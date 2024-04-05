Посол США в Украине отреагировала на удары армии РФ по Запорожью
Категория
Украина
Дата публикации

Посол США в Украине отреагировала на удары армии РФ по Запорожью

Бриджит Бринк
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Источник:  online.ua

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, ракетный обстрел преступной армией Запорожья 5 апреля свидетельствует о намерениях российских окупантов двойными ударами убивать как можно больше людей в Украине.

Посол США с ужасом отреагировала на удары армии РФ по Запорожью

Сегодня Россия атаковала Запорожье... ракетными ударами с интервалом в 40 минут — ужасная тактика, очевидно, преследовала цель убить тех, кто первыми реагирует, и журналистов на месте происшествия, — подчеркнула Бринк.

Она выразила уверенность, что Россия должна отвечать за преступные атаки по гражданскому населению в Украине.

Что известно о последствиях ракетных атак армии РФ по Запорожью

По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в течение нескольких часов 5 в пятницу, 5 апреля, преступная армия РФ нанесла 5 ракетных ударов по Запорожью, попав преимущественно в гражданскую инфраструктуру.

По состоянию на 18:10 известно уже о трех погибших и 13 пострадавших. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время мы располагаем информацией, что частично повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и по меньшей мере десять частных домов. К сожалению, есть погибшие, по последней информации, которой мы владеем, три человека погибли. На данный момент 13 человек доставлены в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два журналиста, получивших ранения во время ракетных обстрелов, — рассказал Федоров.

Спасатели приступили к работе сразу после недавнего завершения воздушной тревоги.

Что знаковое для сегодняшних вражеских ракетных ударов, то сначала было два ракетных выстрела. А потом, через буквально сорок минут, в тоже самое место также были ракетные выстрелы, как только начали работать спасатели и полицейские, — отметил руководитель ОВА.

Он также добавил, что также пострадала промышленная и гражданская торговая инфраструктура.

Пока еще невозможно оценить все масштабы разрушений, потому что только получен доступ ко всей инфраструктуре, — подчеркнул Федоров.

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