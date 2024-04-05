По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, ракетный обстрел преступной армией Запорожья 5 апреля свидетельствует о намерениях российских окупантов двойными ударами убивать как можно больше людей в Украине.
Посол США с ужасом отреагировала на удары армии РФ по Запорожью
Она выразила уверенность, что Россия должна отвечать за преступные атаки по гражданскому населению в Украине.
Что известно о последствиях ракетных атак армии РФ по Запорожью
По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в течение нескольких часов 5 в пятницу, 5 апреля, преступная армия РФ нанесла 5 ракетных ударов по Запорожью, попав преимущественно в гражданскую инфраструктуру.
По состоянию на 18:10 известно уже о трех погибших и 13 пострадавших. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Спасатели приступили к работе сразу после недавнего завершения воздушной тревоги.
Он также добавил, что также пострадала промышленная и гражданская торговая инфраструктура.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-