В настоящее время мы располагаем информацией, что частично повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и по меньшей мере десять частных домов. К сожалению, есть погибшие, по последней информации, которой мы владеем, три человека погибли. На данный момент 13 человек доставлены в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два журналиста, получивших ранения во время ракетных обстрелов, — рассказал Федоров.