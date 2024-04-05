Войска РФ ударили по Запорожью. Есть пострадавшие

Днем 5 апреля войска РФ нанесли удар по Запорожью, где раздались взрывы. Сообщается о раненых.

Удар РФ по Запорожью

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки в городе пострадали.

Он не уточнил их количество и состояние.

Перед этим Федоров сообщил, что в городе произошли два взрыва.

Воздушные силы сообщали о нахождении российских бомбардировщиков Ту-22м3 в акватории Черного моря. Была угроза пусков ракет Х-22.

Также Херсонской и Запорожской области объявляли угрозу баллистического вооружения.

Ситуация в Запорожской области

За минувшие сутки войска РФ нанесли 401 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области:

1 ракетный и 2 авиационных удара по Широкому и Роботиному.

96 БПЛА атаковали Вольнянск, Беляевку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

16 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Роботиному.

286 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

О разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры сообщали 19 раз. Данные о пострадавших не зафиксированы.