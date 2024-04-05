Вдень 5 квітня війська РФ завдали удару по Запоріжжю, де пролунали вибухи. Повідомляється про поранених.

Удар РФ по Запоріжжю

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки у місті є постраждалі.

Він не уточнив їхню кількість та стан.

Перед цим Федоров повідомив, що у місті пролунало два вибухи.

Повітряні сили повідомляли про знаходження російських бомбардувальників Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існувала загроза пусків ракет Х-22.

Також для Херсонської та Запорізької області оголошували загрозу балістичного озброєння.

Ситуація в Запорізькій області

За минулу добу війська РФ завдали 401 удар по 10 населених пунктах Запорізької області:

1 ракетний та 2 авіаційних удари по Широкому й Роботиному.

96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

16 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури повідомляли 19 разів. Даних про постраждалих не зафіксовано.