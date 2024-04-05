Посол США в Україні відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю
Категорія
Україна
Дата публікації

Посол США в Україні відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю

Бріджит Брінк
Джерело:  online.ua

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, ракетний обстріл злочинною армією Запоріжжя 5 квітня свідчить про наміри російських окупантів подвійними ударами вбивати якомога більше людей в Україні. 

Посол США із жахом відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю

Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя... ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин — жахлива тактика, очевидно, мала на меті вбити тих, хто першими реагує, і журналістів на місці події, — підкреслила Брінк.

Вона висловила переконаність, що Росія має відповідати за злочинні атаки по цивільному населенню в Україні.

Що відомо про наслідки ракетних атак армії РФ по Запоріжжю

За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом кількох годин 5 у п’ятницю, 5 квітня, злочинна армія РФ завдала 5 ракетних ударів по Запоріжжю, поціливши переважно у цивільну інфраструктуру.

Станом на 18:10 відомо вже про трьох загиблих людей та 13 постраждалих. Чотири людини перебувають у тяжкому стані.

Наразі ми володіємо інформацією, що частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки і щонайменше десять приватних будинків. Нажаль, є загиблі, за останньою інформацією, якою  ми володіємо, три людини загинуло. Станом на зараз 13 осіб доставлено в нашу лікарню, з яких чотири знаходяться у тяжкому стані. Серед постраждалих два журналісти, які отримали поранення під час ракетних обстрілів, — розповів Федоров.

Рятувальники приступили до роботи одразу після нещодавнього завершення повітряної тривоги.

Що є знаковим для сьогоднішніх ворожих ракетних ударів, то спочатку було два ракетних постріли. А потім, за буквально сорок хвилин,  у теж саме місце також був ракетні постріли, як тільки почали працювати рятувальники та поліцейські, — зазначив керівник ОВА.

Він додав, що також постраждала промислова і цивільна торгова інфраструктура.

Наразі ще не можливо оцінити всіх масштабів руйнувань, тому що тільки отримано доступ до всієї інфраструктури, — наголосив Федоров.

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