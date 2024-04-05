Посол США в Україні відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю

Наразі ми володіємо інформацією, що частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки і щонайменше десять приватних будинків. Нажаль, є загиблі, за останньою інформацією, якою ми володіємо, три людини загинуло. Станом на зараз 13 осіб доставлено в нашу лікарню, з яких чотири знаходяться у тяжкому стані. Серед постраждалих два журналісти, які отримали поранення під час ракетних обстрілів, — розповів Федоров.