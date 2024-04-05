Посол США в Україні відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю

За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, ракетний обстріл злочинною армією Запоріжжя 5 квітня свідчить про наміри російських окупантів подвійними ударами вбивати якомога більше людей в Україні.
Посол США із жахом відреагувала на удари армії РФ по Запоріжжю
Вона висловила переконаність, що Росія має відповідати за злочинні атаки по цивільному населенню в Україні.
Що відомо про наслідки ракетних атак армії РФ по Запоріжжю
За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом кількох годин 5 у п’ятницю, 5 квітня, злочинна армія РФ завдала 5 ракетних ударів по Запоріжжю, поціливши переважно у цивільну інфраструктуру.
Станом на 18:10 відомо вже про трьох загиблих людей та 13 постраждалих. Чотири людини перебувають у тяжкому стані.
Рятувальники приступили до роботи одразу після нещодавнього завершення повітряної тривоги.
Він додав, що також постраждала промислова і цивільна торгова інфраструктура.
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