Удар РФ по Запоріжжю. Постраждало 6 цивільних

Російські терористи вдарили 5 квітня по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі.
Удар РФ по Запоріжжю: що відомо
Близько 16.00 у місті пролунали вибухи. Стало відомо про 6 постраждалих від атаки РФ.
Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали 6 людей.
Зокрема, пошкоджень у Запоріжжі зазнали:
3 багатоповерхівки;
1 будинок приватного сектору;
гуртожиток та заклад торгівлі.
Наразі у Запорізькій області є повторна небезпека ракетного удару РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ о 16.34.
UPD. О 17.21 Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров доповнив інформацію по постраждалим від російського ракетного удару по Запоріжжю.
Росіяни вбили двох мирних людей — жінку і чоловіка.
За попередніми даними внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені 6 людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Росія атакувала ракетами Запоріжжя
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки у місті є постраждалі.
Він не уточнив їхню кількість та стан.
Перед цим Федоров повідомив, що у місті пролунало два вибухи.
Також для Херсонської та Запорізької області оголошували загрозу балістичного озброєння.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-