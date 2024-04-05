Удар РФ по Запоріжжю. Постраждало 6 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Запоріжжю. Постраждало 6 цивільних

Ракета
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Джерело:  Анатолій Куртєв

Російські терористи вдарили 5 квітня по Запоріжжю. Внаслідок атаки є постраждалі.

Удар РФ по Запоріжжю: що відомо

Близько 16.00 у місті пролунали вибухи. Стало відомо про 6 постраждалих від атаки РФ.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали 6 людей.

Зокрема, пошкоджень у Запоріжжі зазнали:

  • 3 багатоповерхівки;

  • 1 будинок приватного сектору;

  • гуртожиток та заклад торгівлі.

Наразі у Запорізькій області є повторна небезпека ракетного удару РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ о 16.34.

UPD. О 17.21 Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров доповнив інформацію по постраждалим від російського ракетного удару по Запоріжжю.

Росіяни вбили двох мирних людей — жінку і чоловіка.

За попередніми даними внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені 6 людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Росія атакувала ракетами Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки у місті є постраждалі.

Він не уточнив їхню кількість та стан.

Перед цим Федоров повідомив, що у місті пролунало два вибухи.

Повітряні сили повідомляли про знаходження російських бомбардувальників Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існувала загроза пусків ракет Х-22.

Також для Херсонської та Запорізької області оголошували загрозу балістичного озброєння.

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