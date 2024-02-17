Війська РФ вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя — ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя — ОВА

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Ракета

Удень 17 лютого російські війська вдарили по обʼєкту інфраструктури у Запорізькій області. 

Ракетний удар по Запорізькій області

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, що вибух пролунав у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Раніше у східних, центральних та північних областях оголошувалася повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Обстріли України 16-17 лютого

На Сумщині за минулу добу внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, гаражне приміщення та 2 легкових автомобілі. Загинув місцевий житель.

На Харківщині вночі РФ обстріляла Куп‘янськ. Влучання в приватне домоволодіння, де зруйновано стіни, покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмувались 75-річний чоловік і 71-річна жінка.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, ще одна людина травмована.

У селі Довгеньке Ізюмського району в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

На Херсонщині у селі Ромашкове Білозерської громади постраждав 71-річний чоловік. У селі Червоний Маяк травми середньої важкості отримав 66-річний чоловік.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській областях без постраждалих і жертв.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ракетами Кіровоградщину та Полтавщину
Андрій Райкович / Кіровоградська ОВА
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вже використала проти України щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР
Kn-23/24
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вирву в Бучанській громаді на Київщині спричинила північнокорейська ракета KN-24 — ЗМІ
Буча

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?