Удень 17 лютого російські війська вдарили по обʼєкту інфраструктури у Запорізькій області.

Ракетний удар по Запорізькій області

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, що вибух пролунав у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Раніше у східних, центральних та північних областях оголошувалася повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Обстріли України 16-17 лютого

На Сумщині за минулу добу внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, гаражне приміщення та 2 легкових автомобілі. Загинув місцевий житель.

На Харківщині вночі РФ обстріляла Куп‘янськ. Влучання в приватне домоволодіння, де зруйновано стіни, покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмувались 75-річний чоловік і 71-річна жінка.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, ще одна людина травмована.

У селі Довгеньке Ізюмського району в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

На Херсонщині у селі Ромашкове Білозерської громади постраждав 71-річний чоловік. У селі Червоний Маяк травми середньої важкості отримав 66-річний чоловік.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській областях без постраждалих і жертв.