Удень 17 лютого російські війська вдарили по обʼєкту інфраструктури у Запорізькій області.
Ракетний удар по Запорізькій області
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, що вибух пролунав у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.
Раніше у східних, центральних та північних областях оголошувалася повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Обстріли України 16-17 лютого
На Сумщині за минулу добу внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, гаражне приміщення та 2 легкових автомобілі. Загинув місцевий житель.
На Харківщині вночі РФ обстріляла Куп‘янськ. Влучання в приватне домоволодіння, де зруйновано стіни, покрівля. У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі. Травмувались 75-річний чоловік і 71-річна жінка.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, ще одна людина травмована.
У селі Довгеньке Ізюмського району в полі на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.
На Херсонщині у селі Ромашкове Білозерської громади постраждав 71-річний чоловік. У селі Червоний Маяк травми середньої важкості отримав 66-річний чоловік.
У Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській областях без постраждалих і жертв.
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