Днем 17 февраля российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области.
Ракетный удар по Запорожской области
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, взрыв прогремел в Запорожском районе вблизи села Наталовка.
Ранее в восточных, центральных и северных областях объявлялась воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Обстрелы Украины 16-17 февраля
На Сумщине за минувшие сутки в результате обстрелов повреждены 7 частных домов, гаражное помещение и 2 легковых автомобиля. Погиб местный житель.
В Харьковской области ночью РФ обстреляла Купянск. Попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровля. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмировались 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела погиб 52-летний мужчина, еще один человек травмирован.
В селе Довгенькое Изюмского района в поле на мине взорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил обломочное ранение.
В Херсонской области в селе Ромашково Белозерской общины пострадал 71-летний мужчина. В селе Червоный Маяк травмы средней тяжести получил 66-летний мужчина.
В Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях без пострадавших и жертв.
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