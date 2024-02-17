Войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья — ОВА
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья — ОВА

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Ракета
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Днем 17 февраля российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области.

Ракетный удар по Запорожской области

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, взрыв прогремел в Запорожском районе вблизи села Наталовка.

Предварительно попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Ранее в восточных, центральных и северных областях объявлялась воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Обстрелы Украины 16-17 февраля

На Сумщине за минувшие сутки в результате обстрелов повреждены 7 частных домов, гаражное помещение и 2 легковых автомобиля. Погиб местный житель.

В Харьковской области ночью РФ обстреляла Купянск. Попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровля. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмировались 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела погиб 52-летний мужчина, еще один человек травмирован.

В селе Довгенькое Изюмского района в поле на мине взорвались трое гражданских. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил обломочное ранение.

В Херсонской области в селе Ромашково Белозерской общины пострадал 71-летний мужчина. В селе Червоный Маяк травмы средней тяжести получил 66-летний мужчина.

В Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областях без пострадавших и жертв.

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