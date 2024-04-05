Удар РФ по Запорожью. Пострадали 6 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Пострадали 6 гражданских

Ракета
Читати українською
Источник:  Анатолий Куртев

Российские террористы ударили 5 апреля по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.

Удар РФ по Запорожью: что известно

Около 16:00 в городе прогремели взрывы. Стало известно о шести пострадавших от атаки РФ.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранено 6 человек.

В частности, повреждения в Запорожье от российского обстрела получили:

  • 3 многоэтажки;

  • 1 дом частного сектора;

  • общежитие и торговое заведение.

Сейчас в Запорожской области есть повторная опасность ракетного удара РФ. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в 16:34.

Россия атаковала ракетами Запорожья

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки в городе пострадали.

Он не уточнил их количество и состояние.

Перед этим Федоров сообщил, что в городе произошли два взрыва.

Воздушные силы сообщали о нахождении российских бомбардировщиков Ту-22м3 в акватории Черного моря. Была угроза пусков ракет Х-22.

Также Херсонской и Запорожской области объявляли угрозу баллистического вооружения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы
Игорь Клименко
Запорожская область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ракеты попали в жилые кварталы Запорожья. Есть пострадавшие
Юрий Малашко / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья — ОВА
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?