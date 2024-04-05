Удар РФ по Запорожью. Пострадали 6 гражданских

Российские террористы ударили 5 апреля по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.
Удар РФ по Запорожью: что известно
Около 16:00 в городе прогремели взрывы. Стало известно о шести пострадавших от атаки РФ.
Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранено 6 человек.
В частности, повреждения в Запорожье от российского обстрела получили:
3 многоэтажки;
1 дом частного сектора;
общежитие и торговое заведение.
Сейчас в Запорожской области есть повторная опасность ракетного удара РФ. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в 16:34.
Россия атаковала ракетами Запорожья
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки в городе пострадали.
Он не уточнил их количество и состояние.
Перед этим Федоров сообщил, что в городе произошли два взрыва.
Также Херсонской и Запорожской области объявляли угрозу баллистического вооружения.
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