Удар РФ по Запорожью. Пострадали 6 гражданских

Российские террористы ударили 5 апреля по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие.

Удар РФ по Запорожью: что известно

Около 16:00 в городе прогремели взрывы. Стало известно о шести пострадавших от атаки РФ.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранено 6 человек.

В частности, повреждения в Запорожье от российского обстрела получили:

3 многоэтажки;

1 дом частного сектора;

общежитие и торговое заведение.

Сейчас в Запорожской области есть повторная опасность ракетного удара РФ. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в 16:34.

Россия атаковала ракетами Запорожья

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки в городе пострадали.

Он не уточнил их количество и состояние.

Перед этим Федоров сообщил, что в городе произошли два взрыва.

Воздушные силы сообщали о нахождении российских бомбардировщиков Ту-22м3 в акватории Черного моря. Была угроза пусков ракет Х-22. Поделиться

Также Херсонской и Запорожской области объявляли угрозу баллистического вооружения.