У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ракетного удару РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Масований ракетний удар Росії по Запоріжжю вдень 5 квітня забрав життя трьох містян. Кількість поранених збільшується.

Удар РФ по Запоріжжю: що відомо

5 квітня пообіді окупаційні війська РФ вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

Наразі відомо про двох загиблих громадян. Ще девʼятеро осіб, які перебували неподалік епіцентру ракетних вибухів, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Їм надана домедична допомога, їх госпіталізовано.

На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики поліції та інші профільні служби міста.

За всіма фактами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження, правова кваліфікація — ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Пізніше керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про трьох загиблих та 13 поранених через російський терористичний удар.

Три людини загинуло. Кількість поранених зросла до 13 людей. З них четверо — у важкому стані.

Іван Федоров

Іван Федоров

Керівник Запорізької ОВА

Оновлено. О 18.57 у Запорізькій ОВА повідомили, що кількість поранених виросла до 19-ти.

Росія ударила ракетами по Запоріжжю

Близько 16.00 у місті пролунали вибухи. Стало відомо про 6 постраждалих від атаки РФ.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Згідно з попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали 6 людей.

Зокрема, пошкоджень у Запоріжжі зазнали:

  • 3 багатоповерхівки;

  • 1 будинок приватного сектору;

  • гуртожиток та заклад торгівлі.

О 17.21 Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров доповнив інформацію по постраждалим від російського ракетного удару по Запоріжжю.

Росіяни вбили двох мирних людей — жінку і чоловіка.

За попередніми даними внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені 6 людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти і 22-х років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

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