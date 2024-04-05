В Запорожье возросло количество погибших и раненых в результате ракетного удара РФ

Удар РФ по Запорожью: что известно

5 апреля после обеда оккупационные войска РФ ударили тремя ракетами по территории областного центра, вскоре — нанесли повторный удар еще двумя ракетами.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками повреждены близлежащие здания, магазины, аптеки, заведения общественного питания, транспортные средства. Поделиться

Пока известно о двух погибших гражданах. Еще девять человек, находившихся неподалеку от эпицентра ракетных взрывов, получили ранения разной степени тяжести. Им оказана домедицинская помощь, они госпитализированы.

На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели, парамедики полиции и другие профильные службы города.

По всем фактам следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства, правовая квалификация — ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Позже руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о трех погибших и 13 раненых из-за российского террористического удара.

Три человека погибли. Число раненых возросло до 13 человек. Из них четверо — в тяжелом состоянии. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

Оновлено. В 18.57 в Запорожской ОВА сообщили, что количество раненых выросло до 19-ти.

Россия ударила ракетами по Запорожью

Около 16:00 в городе прогремели взрывы. Стало известно о шести пострадавших от атаки РФ.

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили 6 человек. Поделиться

В частности, повреждения в Запорожье получили:

3 многоэтажки;

1 дом частного сектора;

общежитие и торговое заведение.

В 17.21 Руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров дополнил информацию по пострадавшим от российского ракетного удара по Запорожью.

Россияне убили двух мирных людей — женщину и мужчину.