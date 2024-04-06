Електроенергія в Україні знову може подорожчати — Галущенко

На тлі потужних ударів Росії по енергосистемі України населенню потрібно бути готовим до можливого підвищення цін. З таким попередженням виступив глава Міненерго Герман Галущенко.
Удари РФ є причиною зростання цін на електроенергію
Міністр не приховує, що руйнування внаслідок атак Росії дійсно масштабні — і в електроенергетиці, і в електропередачі.
Попри те, що офіційно збитки досі не вдалося підрахувати, уже зрозуміло, що йдеться про мільярди гривень.
Міністр навіть припустив, що масштаби можуть сягнути мільярдів доларів.
Згідно з останніми даними, через атаки РФ постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими.
У ДТЕК також нещодавно повідомили, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено.
Зростання цін все-таки можливе
За словами Германа Гаулщенка, залежно від ситуації в липні-серпні, його команда буде просити українців максимально економити.
Саме тому він не відкидає сценарій з підвищенням тарифу на електроенергію для населення.
Просто зараз Кабмін аналізує різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.
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