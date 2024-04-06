Електроенергія в Україні знову може подорожчати — Галущенко

На тлі потужних ударів Росії по енергосистемі України населенню потрібно бути готовим до можливого підвищення цін. З таким попередженням виступив глава Міненерго Герман Галущенко.

Удари РФ є причиною зростання цін на електроенергію

Міністр не приховує, що руйнування внаслідок атак Росії дійсно масштабні — і в електроенергетиці, і в електропередачі.

Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися. Герман Галущенко Глава Міненерго України

Герман Галущенко після атаки РФ в Одеській області (Фото: facebook.com/german.galushchenko)

Попри те, що офіційно збитки досі не вдалося підрахувати, уже зрозуміло, що йдеться про мільярди гривень.

Міністр навіть припустив, що масштаби можуть сягнути мільярдів доларів.

Згідно з останніми даними, через атаки РФ постраждало шість гігават електроенергії, що втричі більше, ніж Україна планувала імпортувати із Заходу цієї зими.

У ДТЕК також нещодавно повідомили, що 80% її об'єктів серйозно пошкоджено.

Зростання цін все-таки можливе

За словами Германа Гаулщенка, залежно від ситуації в липні-серпні, його команда буде просити українців максимально економити.

Росіяни не можуть викликати повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб, — пояснив він. Поширити

Саме тому він не відкидає сценарій з підвищенням тарифу на електроенергію для населення.

Просто зараз Кабмін аналізує різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.