В Україні можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу

В Україні завтра, 18 квітня, можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу. Причиною є дефіцит потужності у системі.
Україна має дефіцит потужності в енергосистемі
В "Укренерго" наголошують, що контрольовані обмеження електропостачання можуть застосовувати з 08:00 до 20:00.
Обсяг обмежень незначний, їх не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та ОПК.
Необхідність обмеження енергопостачання — наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.
Про можливі обмеження електропостачання написав і гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.
Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо завтра пройти день без обмежень.
Ракетні обстріли України Росією
Російські окупанти з березня посилено обстрілюють територію України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.
Також у цей же день росіяни завдали ракетного удару по ТЕЦ та трансформаторній підстанції у Харківській області. У Харкові у великої кількості споживачів відключали світло.
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