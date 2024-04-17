В Україні можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу
Категорія
Економіка
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В Україні можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу

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Джерело:  Укренерго

В Україні завтра, 18 квітня, можуть обмежити електропостачання промисловості та бізнесу. Причиною є дефіцит потужності у системі.

Україна має дефіцит потужності в енергосистемі

В "Укренерго" наголошують, що контрольовані обмеження електропостачання можуть застосовувати з 08:00 до 20:00.

Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України.

Обсяг обмежень незначний, їх не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та ОПК.

Необхідність обмеження енергопостачання — наслідок російських масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

Про можливі обмеження електропостачання написав і гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

Не думав, що так швидко прийдеться писати цей пост. Але різке похолодання по Україні змушує. Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години.

Сергій Коваленко

Сергій Коваленко

Гендиректор енергокомпанії Yasno

Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо завтра пройти день без обмежень.

Ракетні обстріли України Росією

Російські окупанти з березня посилено обстрілюють територію України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, 11 квітня ворог вдарив кількома крилатими ракетами Х-69 по Трипільській ТЕС. Внаслідок цього станція була зруйнована.

Також у цей же день росіяни завдали ракетного удару по ТЕЦ та трансформаторній підстанції у Харківській області. У Харкові у великої кількості споживачів відключали світло.

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